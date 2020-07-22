Полковник ФСБ: в России сохраняется опасность террористической угрозы

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН сообщил, что обстановка на Северном Кавказе с каждым годом улучшается, но правоохранительным органам расслабляться нельзя.

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии. Он готовился сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство». В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что террористический акт предполагалось совершить в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН назвал обстановку в регионе сложной, но не такой серьезной как раньше.

Появилось видео задержания террористов в Крыму

«На Северном Кавказе, по моим оценкам, террористическая угроза несравненно ниже, чем была год, два назад. Сейчас ситуация намного более спокойная. Но мы не должны забывать, что террористические организации, хоть и разгромлены, но существовать не перестали. На востоке огромное количество различных центров и структур, которые осуществляют финансирование и идеологическую подготовку. Опасность как была, так и остается. На это бросаются большие деньги, в интернете идет обработка молодежи. У некоторых крышу сносит. Но в ФСБ сейчас набрались опыта, и удается предотвращать теракты на ранней стадии. Обстановка сложная, но не такая опасная, как раньше. Все идет к тому, что мы победим», - заявил он.

Как ранее сообщили в ФСБ, четверо вооруженных боевиков обнаружили в горно-лесистой местности Чегемского района. Они оказали сопротивление и были убиты. На месте их конспиративного проживания в Нальчике нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками с обсуждением планируемого теракта.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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