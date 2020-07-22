Полковник ФСБ: в России сохраняется опасность террористической угрозы

«На Северном Кавказе, по моим оценкам, террористическая угроза несравненно ниже, чем была год, два назад. Сейчас ситуация намного более спокойная. Но мы не должны забывать, что террористические организации, хоть и разгромлены, но существовать не перестали. На востоке огромное количество различных центров и структур, которые осуществляют финансирование и идеологическую подготовку. Опасность как была, так и остается. На это бросаются большие деньги, в интернете идет обработка молодежи. У некоторых крышу сносит. Но в ФСБ сейчас набрались опыта, и удается предотвращать теракты на ранней стадии. Обстановка сложная, но не такая опасная, как раньше. Все идет к тому, что мы победим», - заявил он.

Как ранее сообщили в ФСБ, четверо вооруженных боевиков обнаружили в горно-лесистой местности Чегемского района. Они оказали сопротивление и были убиты. На месте их конспиративного проживания в Нальчике нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками с обсуждением планируемого теракта.

