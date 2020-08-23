Ликвидированные в Ингушетии боевики являются сторонниками ИГ

Контртеррористическая операция проведена утром воскресенье в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. Режим КТО, который подразумевает введение ряда ограничений на территории, действует с 8:00 (мск).

В ходе операции ликвидированы двое участников бандформирований. Потерь и пострадавших со стороны правоохранительных органов и спецслужб нет, сообщает «Интерфакс».

Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН сообщил, что обстановка на Северном Кавказе с каждым годом улучшается, но правоохранительным органам расслабляться нельзя.

«Опасность как была, так и остается. На это бросаются большие деньги, в интернете идет обработка молодежи. У некоторых крышу сносит. Но в ФСБ сейчас набрались опыта, и удается предотвращать теракты на ранней стадии. Обстановка сложная, но не такая опасная, как раньше. Все идет к тому, что мы победим», - заявил он.



