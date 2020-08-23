Ликвидированные в Ингушетии боевики являются сторонниками ИГ
Двое боевиков, которые были ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Контртеррористическая операция проведена утром воскресенье в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. Режим КТО, который подразумевает введение ряда ограничений на территории, действует с 8:00 (мск).
В ходе операции ликвидированы двое участников бандформирований. Потерь и пострадавших со стороны правоохранительных органов и спецслужб нет, сообщает «Интерфакс».
Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН сообщил, что обстановка на Северном Кавказе с каждым годом улучшается, но правоохранительным органам расслабляться нельзя.
«Опасность как была, так и остается. На это бросаются большие деньги, в интернете идет обработка молодежи. У некоторых крышу сносит. Но в ФСБ сейчас набрались опыта, и удается предотвращать теракты на ранней стадии. Обстановка сложная, но не такая опасная, как раньше. Все идет к тому, что мы победим», - заявил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
957 тыс.+4 852 / сут.
Умерли
16 383+73 / сут.
Выздоровели
771 тыс.+3 162 / сут.
- Ликвидированные в Ингушетии боевики являются сторонниками ИГ
- Поветкину титул чемпиона принес один удар
- В России сутки выявлено 4852 новых случаев CONID-19
- Зеленский поддержал идею проведения новых выборов в Белоруссии
- В России создали «антиковидную» пропускную систему
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru