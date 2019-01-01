НАК: Главу ПФР вслед за его замом нужно проверить на причастность к взяткам

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова по подозрению в даче взятки. «По всей ситуации оказываем содействие», — заявил Дроздов в интервью РИА Новости. «У нас есть только информация о задержании», — пояснил Дроздов изданию РБК. Он подчеркнул, что не располагает информацией о причастности его зама к получению взятки. «Человек не вышел на работу. Мы стали узнавать — выяснилось, задержан. А дальше мы не видели официальных формулировок», — добавил он.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал НСН, что неэффективная работа Пенсионного фонда давно вызывала вопросы у власти и контролирующих органов.

«Вопросы к Пенсионному фонду были давно. Как только туда пришел Дроздов, через год я лично ему задавал вопросы на комиссии в Государственной Думе. Я задавал вопрос по необоснованно завышенным тратам на строительство зданий в регионах и в целом на обеспечение Пенсионного фонда. Сейчас эту историю подняли на встрече с президентом, значит можно считать, что это какая-то реакция. Потому что если мы видим пенсионные фонды у государственных компаний, они должны обеспечить эффективную работу, они должны вкладываться в некую историю. А здесь непонятно, куда уходят деньги – на содержание Пенсионного фонда? Понятно, что это взятки, потому что идет огромное количество государственного заказа. Это неудивительно», - отметил он.