НАК: Главу ПФР вслед за его замом нужно проверить на причастность к взяткам
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН призвал тщательно изучить деятельность Пенсионного фонда на предмет коррупционных схем.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова по подозрению в даче взятки. «По всей ситуации оказываем содействие», — заявил Дроздов в интервью РИА Новости. «У нас есть только информация о задержании», — пояснил Дроздов изданию РБК. Он подчеркнул, что не располагает информацией о причастности его зама к получению взятки. «Человек не вышел на работу. Мы стали узнавать — выяснилось, задержан. А дальше мы не видели официальных формулировок», — добавил он.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал НСН, что неэффективная работа Пенсионного фонда давно вызывала вопросы у власти и контролирующих органов.
«Вопросы к Пенсионному фонду были давно. Как только туда пришел Дроздов, через год я лично ему задавал вопросы на комиссии в Государственной Думе. Я задавал вопрос по необоснованно завышенным тратам на строительство зданий в регионах и в целом на обеспечение Пенсионного фонда. Сейчас эту историю подняли на встрече с президентом, значит можно считать, что это какая-то реакция. Потому что если мы видим пенсионные фонды у государственных компаний, они должны обеспечить эффективную работу, они должны вкладываться в некую историю. А здесь непонятно, куда уходят деньги – на содержание Пенсионного фонда? Понятно, что это взятки, потому что идет огромное количество государственного заказа. Это неудивительно», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что обычно руководство всегда знает о махинациях, которые осуществляют их заместители. Он выразил надежду, что работа всей верхушки пенсионного фонда будет тщательна изучена соответствующими органами.
«Сам глава ПФР Дроздов, на мой взгляд, слишком давно сидит [на своей должности], уже нужно подумать о его замене. Я никогда не верил в историю, когда ближайшие замы втихаря занимаются противоправной деятельностью. Они происходят обычно во взаимодействии. Молчаливое согласие. В советское время была такая формулировка, когда начальника наказывали за действия подчиненного, говорили так – он потерял контроль над своими подчиненными. Я думаю, что это не просто так. Я надеюсь, что будут изучены все нюансы работы Пенсионного фонда», - заявил он.
Алексей Иванов работает в Пенсионном фонде с 2016 года. Он отвечает за информационные технологии, телекоммуникации и информационную безопасность. СМИ сообщают, что также задержан сотрудник ИТ-компании «Техносерв», его подозревают в даче взятки. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования. Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года, уточнили в компании.
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