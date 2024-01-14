В Wildberries не смогли связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада

В маркетплейсе заявили, что некоторые сотрудники оставили на складе личные вещи, включая телефоны, чтобы поскорее покинуть объект. Компания открыла горячую линию для близких и родственников.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в воскресенье, 14 января. Огонь распространился на площади около 70 тысяч квадратных метров. Частично обрушилась кровля. К 15:00 спасатели ликвидировали открытое горение, сообщает «Радиоточка НСН».

