СМИ: Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада

Маркетплейс Wildberries продолжает поиски своих 16 сотрудников, работавших на сгоревшем складе в петербургских Шушарах, сообщает РИА Новости.

Wildberries после пожара в сортировочном центре откроет новый склад

Ранее стал известно, что компания не смогла связаться с 54 сотрудниками.

Некоторые из них оставили на складе личные вещи, включая телефоны, чтобы поскорее покинуть объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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