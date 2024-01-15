СМИ: Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада
15 января 202405:01
Маркетплейс Wildberries продолжает поиски своих 16 сотрудников, работавших на сгоревшем складе в петербургских Шушарах, сообщает РИА Новости.
Ранее стал известно, что компания не смогла связаться с 54 сотрудниками.
Некоторые из них оставили на складе личные вещи, включая телефоны, чтобы поскорее покинуть объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru