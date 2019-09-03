Названы возможные причины падения Су-25УБ в Ставрополье

Эксперт затруднился назвать возможную причину аварии. «Сейчас трудно предположить. Если УБ, то это мог быть учебно-тренировочный полет. Что-то у них отказало. Пилоты катапультировались, и слава богу. Причина будет установлена очень быстро, что там произошло, как себя машина вела. Там есть свой самописец, типа черного ящика. Самолеты иногда падают, к сожалению. Думаю, какая-то тривиальная причина. Это либо отказ техники, либо метеоусловия, либо человеческий фактор», - перечислил Лукашевич.

Ранее эксперт назвал в эфире НСН возможные причины крушения Як-52 в Польше, который разбился на авиашоу в Плоцке.