Названы возможные причины падения Су-25УБ в Ставрополье
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН рассказал, насколько надежен этот самолет.
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Как сообщает «Интерфакс», сейчас в районе падения самолета ведутся поиски двух пилотов.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал, насколько надежен Су-25УБ.
«Это очень хорошая машина, очень надежная. Сегодня это базовый штурмовик, УБ – это учебно-боевой, двухместная модификация. Штурмовик создавался в 70-ые годы, проходил госиспытания в Афганистане. После чего принципиально дорабатывался. Это один из самых «живучих», самых эффективных штурмовиков в мире. Неприхотливый, выдерживает прямое попадание ракеты «воздух-воздух». Слабых мест у него практически нет. За 40 лет самолет принял участие во всех конфликтах, в которых мы участвовали. Все слабые места, какие были, давно уже исправлены», - отметил он.
Эксперт затруднился назвать возможную причину аварии. «Сейчас трудно предположить. Если УБ, то это мог быть учебно-тренировочный полет. Что-то у них отказало. Пилоты катапультировались, и слава богу. Причина будет установлена очень быстро, что там произошло, как себя машина вела. Там есть свой самописец, типа черного ящика. Самолеты иногда падают, к сожалению. Думаю, какая-то тривиальная причина. Это либо отказ техники, либо метеоусловия, либо человеческий фактор», - перечислил Лукашевич.
Ранее эксперт назвал в эфире НСН возможные причины крушения Як-52 в Польше, который разбился на авиашоу в Плоцке.
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