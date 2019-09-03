СМИ: Найдены лётчики Су-25, разбившегося на Саврополье
На Ставрополье найдены лётчики штурмовика Су-25 УБ, разбившегося при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации Советского городского округа. В каком состоянии находятся пилоты пока неясно.
Момент падения учебно-боевой машины наблюдали работники сельхозпредприятия села Чернолесское, в окрестностях которого случилась катастрофа.
Они занимались там уборкой подсолнечника. Штурмовик рухнул на землю в штопоре. На месте крушения работают экстренные службы.
Ранее министерство обороны сообщило о крушении Су-25УБ, с двумя пилотами. Непосредственно перед падением со штурмовиком была потеряна связь. Авария произошла во время отработки фигуры высшего пилотажа, передает ТАСС.
Как отмечает «Свободная пресса», при выполнении «мертвой петли» пилоты не смогли вывести машину из режима пикирования, и она врезалась в землю. Сами лётчики успели катапультироваться.
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