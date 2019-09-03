СМИ: Найдены лётчики Су-25, разбившегося на Саврополье

Они занимались там уборкой подсолнечника. Штурмовик рухнул на землю в штопоре. На месте крушения работают экстренные службы.

Ранее министерство обороны сообщило о крушении Су-25УБ, с двумя пилотами. Непосредственно перед падением со штурмовиком была потеряна связь. Авария произошла во время отработки фигуры высшего пилотажа, передает ТАСС.

Как отмечает «Свободная пресса», при выполнении «мертвой петли» пилоты не смогли вывести машину из режима пикирования, и она врезалась в землю. Сами лётчики успели катапультироваться.

