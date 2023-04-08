Найдены обломки сбитой над Феодосией ракеты
Обломки ракеты, которую силы российской ПВО сбили над Феодосией, упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма», — отмечает представитель республики.
По его данным в результате инцидента жертв и разрушений нет, пишет Газета.ru.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что над Феодосией была сбита украинская ракета. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru