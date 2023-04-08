Найдены обломки сбитой над Феодосией ракеты

Обломки ракеты, которую силы российской ПВО сбили над Феодосией, упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов Крыма», — отмечает представитель республики.

По его данным в результате инцидента жертв и разрушений нет, пишет Газета.ru.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что над Феодосией была сбита украинская ракета. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеРакетаФеодосияПВО

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