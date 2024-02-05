Найдены обломки пропавшего в Карелии Ми-8
В Карелии в 10 километрах от села Деревянного в Онежском озере найдены обломки пропавшего Ми-8, сообщает Telegram-канал Mash.
На льду, недалеко от места начала поисковой операции, найдена часть фюзеляжа. Утром к месту падения направят водолазов для продолжения поисков в воде.
Этот Ми-8 МЧС России эксплуатировался с 2004 года. Судьба капитана судна и членов экипажа пока неизвестна. Предварительно, все они погибли.
Машина выполняла тренировочный полет, когда перестала выходить на связь над акваторией Онежского озера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru