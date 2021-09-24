Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ка-27
24 сентября 202101:15
На Камчатке нашли обломки вертолета Ка-27, сообщает «РЕН ТВ».
Части разбившейся машины находятся на северном склоне горы Острая. О пострадавших либо погибших информации нет.
Как сообщалось, на борту воздушного судна могли находиться до пяти человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru