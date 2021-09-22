СМИ: Под Хабаровском пропал с радаров самолет Ан-26

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, самолет проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. Внезапно воздушное судно перестало выходить на связь и пропало с радаров.

Отмечается, что на борту Ан-26 находятся шесть человек.

По данным ТАСС, самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».



