СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ка-27 жестко сел на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в авиадиспетчерских службах региона.

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая», - передает агентство. По словам источника, на борту воздушного судна могло находиться до пяти человек.

Данных о травмах и погибших нет. Информация уточняется.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:АвиакатастрофаАварийная ПосадкаКамчаткаВертолет
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