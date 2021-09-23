СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ка-27 жестко сел на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в авиадиспетчерских службах региона.



«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая», - передает агентство. По словам источника, на борту воздушного судна могло находиться до пяти человек.

Данных о травмах и погибших нет. Информация уточняется.

