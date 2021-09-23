СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
23 сентября 202121:49
Вертолет Ка-27 жестко сел на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в авиадиспетчерских службах региона.
«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая», - передает агентство. По словам источника, на борту воздушного судна могло находиться до пяти человек.
Данных о травмах и погибших нет. Информация уточняется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- На Эльбрусе начались поиски группы из 23 альпинистов
- СМИ: вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке
- В Белом доме призвали к международному давлению на РФ в киберсфере
- Главой департамента судейства РФС стал португалец Перейра
- СМИ назвали причину самоубийства главы пермского СК
- СМИ: Вячеслав Володин останется спикером Госдумы
- Памфилова: Больше всего о нарушениях на выборах сообщали из Санкт-Петербурга
- СМИ: Главу управления СК по Пермскому краю нашли мёртвым
- Мишустин заявил, что правительство и бизнес договорились по налоговым вопросам
- Обеспечение работы «суверенного Рунета» обойдется в 31 млрд рублей
23 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru