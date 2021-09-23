Найдены обломки пропавшего Ан-26
23 сентября 202106:02
В Хабаровском крае найдены обломки пропавшего Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, части самолета обнаружены в месте, где ведутся поиски.
Предположительно, найдены обломки в районе горнолыжной базы «Спартак».
Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Ранее поискам мешала неблагоприятная метеообстановка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru