Найдены обломки пропавшего Ан-26

В Хабаровском крае найдены обломки пропавшего Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Летающая лаборатория». Авиаэксперт защитил Ан-26

По его словам, части самолета обнаружены в месте, где ведутся поиски.

Предположительно, найдены обломки в районе горнолыжной базы «Спартак».

Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Ранее поискам мешала неблагоприятная метеообстановка.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Крушение СамолетаСамолеты
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