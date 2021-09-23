Найдены обломки пропавшего Ан-26

По его словам, части самолета обнаружены в месте, где ведутся поиски.

Предположительно, найдены обломки в районе горнолыжной базы «Спартак».

Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Ранее поискам мешала неблагоприятная метеообстановка.

