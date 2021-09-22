Поиски с воздуха пропавшего под Хабаровском Ан-26 прерваны из-за непогоды
Неблагоприятная метеообстановка мешает продолжить поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что в настоящее время работа вертолётов завершена.
Ранее в МЧС РФ заявили, что в поисках пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26 участвуют более 40 спасателей на технике высокой проходимости, к месту поисков вылетел ведомственный вертолёт Ми-8 со спасателями.
Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября, сообщает «Свободная пресса». По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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