Поиски с воздуха пропавшего под Хабаровском Ан-26 прерваны из-за непогоды

Неблагоприятная метеообстановка мешает продолжить поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что в настоящее время работа вертолётов завершена.

Ранее в МЧС РФ заявили, что в поисках пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26 участвуют более 40 спасателей на технике высокой проходимости, к месту поисков вылетел ведомственный вертолёт Ми-8 со спасателями.

Самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт под Хабаровском, исчез с радаров 22 сентября, сообщает «Свободная пресса». По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

