Более 70 пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц

«В настоящее время выписаны из больниц 74 человека — 44 шахтера и 30 горноспасателей. На стационарном лечении остаются 10 человек — два шахтера и восемь горноспасателей», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, 22 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. Как показали исследования проб воздуха, в шахте произошел взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 285 горняков, отмечает РИА ФАН. В результате трагедии погиб 51 человек. Во время ЧП и ликвидации его последствий пострадали 106 человек, пишет Газета.ру.

