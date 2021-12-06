Более 70 пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц
Более 70 госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«В настоящее время выписаны из больниц 74 человека — 44 шахтера и 30 горноспасателей. На стационарном лечении остаются 10 человек — два шахтера и восемь горноспасателей», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, 22 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла утром 25 ноября. Как показали исследования проб воздуха, в шахте произошел взрыв метана. В момент происшествия под землей находились 285 горняков, отмечает РИА ФАН. В результате трагедии погиб 51 человек. Во время ЧП и ликвидации его последствий пострадали 106 человек, пишет Газета.ру.
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