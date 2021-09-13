Найден черный ящик после жесткой посадки L-410

В Иркутской области в ходе осмотра места крушения L-410 найден один черный ящик, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Названа возможная причина крушения L-410 в Приангарье

Там отметили, что самолет полностью разрушен. В настоящее время допросить выжившего пилота нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии.

Ранее стало известно, что самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы. По последним данным, 12 человек пострадали, 4 человека погибли.

Пострадавших передали медикам.

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