Найден черный ящик после жесткой посадки L-410

Там отметили, что самолет полностью разрушен. В настоящее время допросить выжившего пилота нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии.

Ранее стало известно, что самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы. По последним данным, 12 человек пострадали, 4 человека погибли.

Пострадавших передали медикам.

