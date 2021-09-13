Названа возможная причина крушения L-410 в Приангарье
При крушении L-410 в Иркутской области погиб один член экипажа — второй пилот, а командир воздушного судна выжил, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщил начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин, самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы. «Видать, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной», — сообщил Калинин. Он отметил, что погодные условия в момент крушения подходили для посадки, несмотря на легкий туман.
По последним данным, 12 человек пострадали, 4 человека погибли. Пострадавших передали медикам.
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