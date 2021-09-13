Названа возможная причина крушения L-410 в Приангарье

При крушении L-410 в Иркутской области погиб один член экипажа — второй пилот, а командир воздушного судна выжил, сообщает «РЕН ТВ».

Завершены работы на месте крушения L-410

Как сообщил начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин, самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы. «Видать, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной», — сообщил Калинин. Он отметил, что погодные условия в момент крушения подходили для посадки, несмотря на легкий туман.

По последним данным, 12 человек пострадали, 4 человека погибли. Пострадавших передали медикам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Иркутская ОбластьКрушение Самолета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры