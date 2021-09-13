Завершены работы на месте крушения L-410

В Иркутской области, где произошла жесткая посадка L-410, завершены работы по освобождению людей из салона самолета, сообщает ТАСС.

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Все они деблокированы. По последним данным, 12 человек пострадали, 4 человека погибли. Пострадавших передали медикам. В работах на месте происшествия задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

L-410 совершил жесткую посадку под селом Казачинское в 500 км от Иркутска 12 сентября в 18:15 мск. Он лежит в реке Киренга. На борту самолета находились 16 человек, среди которых два члена экипажа.

Ранее пилот вертолёта приземлился на реку в Чите.

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ТЕГИ:Иркутская ОбластьКрушение Самолёта
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