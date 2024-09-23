Находящееся на реконструкции здание загорелось в Москве
23 сентября 202417:18
Находящееся на реконструкции здание загорелось в Большом Черкасском переулке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
По данным ведомства, площадь пожара в здании конца XIX века составляет 150 квадратных метров.
«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
Ранее пять зданий загорелись в Уссурийске, где произошел крупный пожар на складе со стройматериалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru