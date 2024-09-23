Находящееся на реконструкции здание загорелось в Москве

По данным ведомства, площадь пожара в здании конца XIX века составляет 150 квадратных метров.

«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Ранее пять зданий загорелись в Уссурийске, где произошел крупный пожар на складе со стройматериалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».