Находящееся на реконструкции здание загорелось в Москве

Находящееся на реконструкции здание загорелось в Большом Черкасском переулке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Под Воронежем загорелся склад с пенопропиленом

По данным ведомства, площадь пожара в здании конца XIX века составляет 150 квадратных метров.

«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Ранее пять зданий загорелись в Уссурийске, где произошел крупный пожар на складе со стройматериалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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