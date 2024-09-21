Под Воронежем загорелся склад с пенопропиленом
21 сентября 202403:40
Производственное помещение загорелось в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом сообщает МЧС.
ЧП произошло в пятницу. Площадь пожара составляла 3,5 тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до 4,5 тысячи «квадратов».
«Огонь распространился на сухую траву и пропилен, сложенный под открытым небом», — подчеркнули в МЧС.
К борьбе с пожаром привлекли более 60 специалистов и 23 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru