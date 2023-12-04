Находившийся в розыске 15 лет лидер преступной группы задержан в Москве
Лидер организованной преступной группы задержан в Москве после объявления в розыск в 2008 году, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Данная группировка специализировалась на заключении фиктивных сделок по продаже изделий лесопромышленного комплекса за границу. Она действовала на территории Новгородской и Ленинградской областей.
Задержанного правоохранители обвиняют в создании преступного сообщества, участии в нём, а также в 24 эпизодах мошенничества, которое было совершено ей в особо крупном размере. Как оказалось, находившийся в розыске скрывался на территории столичного региона.
Злоумышленник имел несколько фальшивых паспортов граждан стран ближнего зарубежья.
Преступники действовали с помощью подставных компаний и подложных документов, оформляя фиктивные экспортные сделки. Затем злоумышленники подавали в налоговые органы декларации с недостоверными данными для получения возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.
Всего группировка успеха таким образом похитить 9 миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», её деятельность была прекращена силовиками в 2008 году. Тогда 10 участников были задержаны, однако главарь успел скрыться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru