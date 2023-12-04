Находившийся в розыске 15 лет лидер преступной группы задержан в Москве

Лидер организованной преступной группы задержан в Москве после объявления в розыск в 2008 году, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Данная группировка специализировалась на заключении фиктивных сделок по продаже изделий лесопромышленного комплекса за границу. Она действовала на территории Новгородской и Ленинградской областей.

Задержанного правоохранители обвиняют в создании преступного сообщества, участии в нём, а также в 24 эпизодах мошенничества, которое было совершено ей в особо крупном размере. Как оказалось, находившийся в розыске скрывался на территории столичного региона.