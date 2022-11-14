СМИ: Наемник из Польши погиб на Украине

По данным СМИ, погибший 10 ноября наемник был членом Иностранного легиона. Сообщается, что он проводил разведку в составе группы и попал под огонь из танка. Гражданин Польши получил ранение и умер по пути в медпункт. Также был ранен еще один поляк.

Как сообщает Onet, погибший проживал в Гданьске. По словам других наемников, он был опытным военным. Наемный военнослужащий стал третьим польским гражданином, погибшим в ходе боевых действий на Украине. Утверждается, что в этот район на днях должны отправиться еще порядка десяти польских наемников.

Ранее стало известно об уничтожении Вооруженными силами России наемников из США, Британии и Польши у Красного Лимана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

