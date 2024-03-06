Губернатор: В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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«Дежурными средствами ПВО над территорией ... области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительной информации, последствий на земле не зафиксировано.

Накануне в Воронеже объявлялась авиационная опасность из-за дронов, приближавшихся к городу со стороны Украины, напоминает Ura.ru. Гусев отмечал, что силы ПВО приводились в состояние повышенной готовности.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВоронежская Область

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