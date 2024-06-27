Над Тверской, Московской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ

Семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями трех регионов России. Об этом сообщило Минобороны.

Над Смоленской областью уничтожили два украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Тверской областью, два — над Московской, один — над Белгородской.

Ранее власти Тверской области сообщили об отражении двух атак беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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