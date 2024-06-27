Над Тверской, Московской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ
27 июня 202407:46
Семь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями трех регионов России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Тверской областью, два — над Московской, один — над Белгородской.
Ранее власти Тверской области сообщили об отражении двух атак беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru