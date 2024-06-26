Над Смоленской областью уничтожили два украинских беспилотника
Силы ПВО подавили два украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
По словам губернатора, атака произошла около четырех часов утра.
«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе... Жертв и разрушений нет», — написал Анохин в Telegram-канале.
Позже Минобороны подтвердило, что ночью 26 июня дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью два дрона ВСУ самолетного типа.
Днем ранее военные уничтожили 30 украинских беспилотников в Белгородской и Воронежской областях, напоминает 360.ru.
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