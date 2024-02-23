Минобороны: ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью
23 февраля 202411:36
Два беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
Ранее глава региона Роман Старовойт предупредил о работе ПВО в небе над Курском.
«Около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в военном ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru