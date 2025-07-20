Минобороны: Силы ПВО сбили 9 украинских БПЛА над российскими регионами
Над пятью российскими регионами было уничтожено 9 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении Минобороны РФ указывается, что с 17:40 до 20:00 (время московское) дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 9 украинских беспилотника самолетного типа.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 4 – сбили над Брянской областью. Над территорией Калужской области было сбито 2 беспилотника и еще по одному дрону уничтожено в небе над Московским регионом и Белгородской и Смоленской областями.
Ранее в МО РФ сообщили, что с 12:00 до 17:40 над 6 российскими регионами было сбито 37 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru