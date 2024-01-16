Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
16 января 202421:05
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Дрон сбили над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.
По его словам, на месте уничтожения беспилотника работают оперативные службы.
В Воронеже во вторник ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru