Над тремя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 18 беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что 11 дронов самолетного типа уничтожили над Курской областью, пять — над Белгородской, два — над Воронежской.

Ранее более 10 беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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