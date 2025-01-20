Беспилотники попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани
Беспилотные летательные аппараты попытались атаковать промышленные предприятия в столице Республике Татарстан Казани. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан.
Благодаря принятому комплексу меры были обезврежены все беспилотники, говорится в сообщении. Также удалось обойтись без разрушений и жертв.
Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, вся оперативная информация передается главе Татарстана Рустаму Минниханову. Казанские предприятия функционируют в штатном режиме.
Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Летевший из Москвы в Дубай самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Баку
- В Госдуме анонсировали законопроект о запрете дистанционного обучения медицине
- Зампред КНР встретился с Илоном Маском
- Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей
- СМИ: В крови умершего пресс-секретаря певца Шамана не нашли запрещенных веществ
- За неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
- В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО на 30%
- В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
- СМИ: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru