Беспилотники попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани

Благодаря принятому комплексу меры были обезврежены все беспилотники, говорится в сообщении. Также удалось обойтись без разрушений и жертв.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, вся оперативная информация передается главе Татарстана Рустаму Минниханову. Казанские предприятия функционируют в штатном режиме.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

