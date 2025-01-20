Беспилотники попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани

Беспилотные летательные аппараты попытались атаковать промышленные предприятия в столице Республике Татарстан Казани. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан.

В Казани и Нижнекамске ограничили работу аэропортов

Благодаря принятому комплексу меры были обезврежены все беспилотники, говорится в сообщении. Также удалось обойтись без разрушений и жертв.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, вся оперативная информация передается главе Татарстана Рустаму Минниханову. Казанские предприятия функционируют в штатном режиме.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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