Над территорией России уничтожили 93 украинских беспилотника

Более 90 украинских беспилотников нейтрализовали за прошедшую ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.

Так, 87 дронов ликвидировали в Курской области, четыре – в Ростовской, еще два – в Белгородской.

Ранее в Таганроге беспилотники ВСУ ударили по жилым многоквартирным домам, в двух зданиях произошли возгорания. В результате два человека получили легкие ранения, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры