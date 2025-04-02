Над территорией России уничтожили 93 украинских беспилотника
2 апреля 202507:33
Более 90 украинских беспилотников нейтрализовали за прошедшую ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.
Так, 87 дронов ликвидировали в Курской области, четыре – в Ростовской, еще два – в Белгородской.
Ранее в Таганроге беспилотники ВСУ ударили по жилым многоквартирным домам, в двух зданиях произошли возгорания. В результате два человека получили легкие ранения, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru