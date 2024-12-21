Над территорией России уничтожили 19 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА», — говорится в сообщении ведомства.
Так, девять дронов сбили над Белгородской областью, пять – над Воронежской, по одному – над Курской и Краснодарским краем. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили несколько украинских беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru