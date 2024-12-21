Над территорией России уничтожили 19 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Так, девять дронов сбили над Белгородской областью, пять – над Воронежской, по одному – над Курской и Краснодарским краем. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили несколько украинских беспилотников.

