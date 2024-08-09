Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Министерство уточнило, что 26 дронов нейтрализовали над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, по пять – над Брянской и Крымом, четыре – над Воронежской и один над Орловской. Также восемь БПЛА перехватили и уничтожили над Черным морем.

Кроме того, в акватории ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма, пишет Ura.ru. Морские дроны были уничтожены дежурными огневыми средствами.

