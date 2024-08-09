Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 75 украинских беспилотников над семью регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Министерство уточнило, что 26 дронов нейтрализовали над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, по пять – над Брянской и Крымом, четыре – над Воронежской и один над Орловской. Также восемь БПЛА перехватили и уничтожили над Черным морем.
Кроме того, в акватории ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма, пишет Ura.ru. Морские дроны были уничтожены дежурными огневыми средствами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекине четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому
- Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в президентские выборы в США
- Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ
- Wildberries выплатил 34,9 млрд рублей после пожара в Шушарах
- В Курской области сбили четыре ракеты и четыре дрона ВСУ
- МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
- Атака на Липецкую область: шесть человек пострадали
- Развожаев: У Севастополя уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
- В Липецке введен режим ЧС после атаки ВСУ
- В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru