Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 75 украинских беспилотников над семью регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.

В Курской области сбили четыре ракеты и четыре дрона ВСУ

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Министерство уточнило, что 26 дронов нейтрализовали над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, по пять – над Брянской и Крымом, четыре – над Воронежской и один над Орловской. Также восемь БПЛА перехватили и уничтожили над Черным морем.

Кроме того, в акватории ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крыма, пишет Ura.ru. Морские дроны были уничтожены дежурными огневыми средствами.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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