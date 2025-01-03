В Ростовской области уничтожили четыре БПЛА

Четыре беспилотника сбили в Ростовской области за прошедшую ночь, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — отметил врио губернатора.

Слюсарь добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее в Брянской области ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, напоминает RT.

