Минобороны: Над тремя регионами сбили 25 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом заявило Минобороны.

«27 июня с 20:10 мск до 23:25 мск... уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в министерстве.

Так, 12 дронов были сбиты над Курской областью, десять - над Крымом, еще три - над Орловской областью.

Ранее украинские БПЛА ударили по Брянску, пострадали четыре человека.

