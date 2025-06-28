Минобороны: Над тремя регионами сбили 25 украинских БПЛА
28 июня 202501:20
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 25 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом заявило Минобороны.
«27 июня с 20:10 мск до 23:25 мск... уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в министерстве.
Так, 12 дронов были сбиты над Курской областью, десять - над Крымом, еще три - над Орловской областью.
Ранее украинские БПЛА ударили по Брянску, пострадали четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru