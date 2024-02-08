Над территорией Крыма уничтожили дрон ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.

Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Беспилотник был сбит над территорией региона дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее военные перехватили семь украинских дронов над Белгородской областью, напоминает RT.

Между тем Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над Донецкой Народной Республикой, пишет Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиКрым

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