Более 900 тонн гуманитарной помощи поступило в Курскую область по линии МЧС Скотт Риттер обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России СМИ: Немецкое расследование дела о подрывах «Северных потоков» сосредоточено на Валерии Залужном Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся на трассе «Новороссийск-Керчь» Древние стены суздальского кремля станут экраном