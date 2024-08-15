Над территорией Белгородской области сбили украинский БПЛА

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Ранее пять украинских дронов сбили над Брянской областью, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры