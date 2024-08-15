Над территорией Белгородской области сбили украинский БПЛА
15 августа 202408:33
Украинский БПЛА самолетного типа уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.
Ранее пять украинских дронов сбили над Брянской областью, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru