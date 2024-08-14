Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
В результате атаки беспилотников ВСУ на районы Белгородской области были ранены два человека, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в городе Шебекино был атакован автобус, водитель в результате получил множество ранений. Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ, после получения первой помощи он будет переведен в одну из городских больниц Белгорода.
Еще один мужчина был ранен в селе Новая Таволжанка после удара по территории приусадебного участка. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в Шебекинскую ЦРБ.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Как пояснил Гладков, меры вводятся для защиты жителей и оказания дополнительной поддержки пострадавшим, передает «Радиоточка НСН».
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