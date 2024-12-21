Над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Хинштейн назвал «огромными» разрушения в Рыльске после обстрела ВСУ СМИ: Трамп изменил свое отношение к помощи Украине В состав ВМФ РФ вскоре войдут две атомные подлодки Неизвестный активировал фейерверк в отделении банка на северо-западе Москвы «Автомобилист» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв в гостях лидера КХЛ