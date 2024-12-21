Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
21 декабря 202409:00
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Татарстаном, передает Минобороны.
По данным ведомства, около 07:50 мск военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — отмечается в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что ночью 21 декабря над четырьмя регионами и акваторией Черного моря уничтожили 19 украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru