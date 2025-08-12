Над Татарстаном сбили девять беспилотников ВСУ

На северо-востоке Москвы началось строительство путепровода новой связки Ярославского и Дмитровского шоссе Три детских сада, школу и два образовательных комплекса построили в ТиНАО с начала года В Москве появится еще одна новостройка бизнес-класса Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили свыше 10 тысяч человек Жители столичного региона смогут увидеть этой ночью метеорный поток Персеиды