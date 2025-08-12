Над Татарстаном сбили девять беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали девять дронов ВСУ самолетного типа над Татарстаном. Об этом сообщило Минобороны.
«С 09.20 до 10.15 мск... перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Республики Татарстан», - подчеркнули в ведомстве.
Как уточнили в правительстве региона, Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА, направленных на промышленные объекты. В результате обошлось без жертв или пострадавших, нарушений производственных процессов не зафиксировано, предприятия работают штатно.
Минувшей ночью над территорией России уничтожили 25 украинских дронов, напоминает «Свободная пресса».
