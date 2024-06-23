Над Смоленском и Ярцево отразили атаку украинских беспилотников

Российские средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины над Смоленском и Ярцево, сообщил в Telegram глава Смоленской области Василий Анохин.

В Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ

По его словам, при падении обломков пострадавших и разрушений нет.

Ранее ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУБеспилотники

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