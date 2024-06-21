В Краснодарском крае отразили массированную атаку беспилотников
21 июня 202403:31
Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Telegram оперштаб Краснодарского края.
В Темрюкском районе обломки беспилотников упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет. В Ейском районе пострадавших и разрушений также нет. В поселке Афипском система ПВО сбила БПЛА, разрушений нет.
Ранее стало известно об отражении самой массированной ракетной атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru