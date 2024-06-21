В Краснодарском крае отразили массированную атаку беспилотников

Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Telegram оперштаб Краснодарского края.

Один человек погиб в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь

В Темрюкском районе обломки беспилотников упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет. В Ейском районе пострадавших и разрушений также нет. В поселке Афипском система ПВО сбила БПЛА, разрушений нет.

Ранее стало известно об отражении самой массированной ракетной атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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