В Краснодарском крае отразили массированную атаку беспилотников

В Темрюкском районе обломки беспилотников упали на гостевой дом в поселке Волна, погибших и пострадавших нет. В Ейском районе пострадавших и разрушений также нет. В поселке Афипском система ПВО сбила БПЛА, разрушений нет.

Ранее стало известно об отражении самой массированной ракетной атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

