Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожено 125 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 125 беспилотных летательных аппаратов Украины над семью регионами России и Азовским морем, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Беспилотники сбиты над территорией Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областях, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря.

Ранее над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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