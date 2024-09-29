Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожено 125 украинских БПЛА
29 сентября 202409:02
Силы противовоздушной обороны России уничтожили 125 беспилотных летательных аппаратов Украины над семью регионами России и Азовским морем, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над территорией Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областях, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря.
Ранее над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru