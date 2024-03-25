Над Ростовской областью перехватили 11 украинских беспилотников
25 марта 202407:58
Одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа перехватили над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
По данным Минобороны, дроны над Ростовской областью перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.
Ранее ПВО уничтожила 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru