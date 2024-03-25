Над Ростовской областью перехватили 11 украинских беспилотников

Одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа перехватили над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны.

Губернатор Голубев: На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

«Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

По данным Минобороны, дроны над Ростовской областью перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее ПВО уничтожила 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры