Губернатор Голубев: На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

Возгорание произошло ночью 25 марта на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

В Москве произошло возгорание на трансформаторе

По словам губернатора, огонь ликвидировали силами работников станции. Никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Причины инцидента выясняются.

Голубев добавил, что из-за возгорания были автоматически отключены Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии 330 кВ.

«Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее возгорание произошло на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, по словам губернатора региона Дмитрия Азарова, объект подвергся атаке БПЛА, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарРостовская Область

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