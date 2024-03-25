Губернатор Голубев: На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание
Возгорание произошло ночью 25 марта на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
По словам губернатора, огонь ликвидировали силами работников станции. Никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Причины инцидента выясняются.
Голубев добавил, что из-за возгорания были автоматически отключены Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии 330 кВ.
«Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее возгорание произошло на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, по словам губернатора региона Дмитрия Азарова, объект подвергся атаке БПЛА, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск заявил о поддержке Республиканской партии на президентских выборах в США
- Губернатор Голубев: На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание
- Билан посетил мемориал у «Крокус Сити Холла»
- СМИ: Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула
- СМИ: Израиль согласился на условия обмена заключенных на пленных
- Конгресс США: Голосование о помощи Украине состоится после Пасхи
- Американский сенатор: Теракт в РФ стал возможен из-за ухода США из Афганистана
- Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы должны были получить 500 тысяч рублей
- СМИ: Террористы в «Крокусе» говорили по-таджикски
- СМИ: У охраны «Крокуса» не должно было быть огнестрельного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru