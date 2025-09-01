Над Россией за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«С полуночи до 05.00 мск... уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.

Отмечается, что 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, 12 – над Белгородской областью, семь – над водами Азовского моря, четыре – над Саратовской областью. Кроме того, по три дрона сбили в Самарской, Оренбургской областях и Татарстане, еще два – в Краснодарском крае.

Накануне ПВО ликвидировала 32 украинских беспилотника, в том числе 25 — над Черным морем и семь — над Крымом, пишет Ura.ru.

