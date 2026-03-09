Трамп: Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное
9 марта 202605:11
Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.
По его словам, ситуация изменится, как только будет уничтожена «иранская ядерная угроза». «Это очень малая цена за безопасность и мир для США и всего мира», — заявил глава государства.
Ранее цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года. Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может заставить Европейский союз пересмотреть политику в отношении энергетического сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: На 45% выросла стоимость авиаперевозок из Азии в Европу на фоне конфликта
- Трамп: Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное
- СМИ: Убытки авиакомпаний РФ от вывозных рейсов могут достигнуть 1 млрд
- Тегеран намерен привлечь международные организации к расследованию бомбежки школы
- В Швейцарии заявили, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право
- Украина призвала не допускать Россию на Венецианскую биеналле
- Цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года
- Путин рассказал о манипуляциях Киева Европой
- СМИ: В Британии запасов газа осталось на два дня
- СМИ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране