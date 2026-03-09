Трамп: Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное

Резкий рост цен на нефть — явление краткосрочное, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

СМИ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране

По его словам, ситуация изменится, как только будет уничтожена «иранская ядерная угроза». «Это очень малая цена за безопасность и мир для США и всего мира», — заявил глава государства.

Ранее цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года. Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может заставить Европейский союз пересмотреть политику в отношении энергетического сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

