Стубб: Европе придется вести прямые переговоры с Россией

Европе придется однажды вести прямые переговоры с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.

Глава государства ответил на вопрос, стоит ли Европе пытаться взаимодействовать напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», - подчеркнул Стубб.

Ранее финский лидер в ходе выступления в Северном Сао заявил, что диалог с Москвой обязательно будет восстановлен «в какой-то момент, в каком-то формате», напоминает Ura.ru.

