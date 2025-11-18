Стубб: Европе придется вести прямые переговоры с Россией
Европе придется однажды вести прямые переговоры с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.
Глава государства ответил на вопрос, стоит ли Европе пытаться взаимодействовать напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», - подчеркнул Стубб.
Ранее финский лидер в ходе выступления в Северном Сао заявил, что диалог с Москвой обязательно будет восстановлен «в какой-то момент, в каком-то формате», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Якутии Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
- Миллиарды евро и ящик водки: Названы новые сроки переговоров по Украине
- Стубб: Европе придется вести прямые переговоры с Россией
- Над Россией за ночь сбили 31 украинский БПЛА
- СМИ: Прямая линия Путина может пройти 19 декабря
- Пушилин заявил о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР
- В поле под Омском произошел пожар из-за аварии на газопроводе
- СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях
- Небензя считает «котом в мешке» одобренную СБ ООН резолюцию США по Газе
- СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru