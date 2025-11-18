В Якутии Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-38 авиакомпании «Алроса» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в Якутии. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, 17 ноября воздушное судно, следовавшее по маршруту Мирный - Полярный, из-за технической неисправности выкатилось на левую полосу безопасности и вернулось на ВПП, зарулив на место стоянки. Никто не пострадал, повреждений самолета не зафиксировано.

Как отметили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, на борту находились двое членов экипажа. Правоохранители начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург — Баку, экстренно сел в аэропорту вылета и выкатился за ВПП, напоминает Ura.ru.

