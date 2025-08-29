Над Россией уничтожили 54 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«С полуночи до 06.00 мск... уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Так, 18 дронов сбили в Брянской области, 10 – в Крыму, девять – над Черным морем. Еще восемь беспилотников уничтожили над Тверской областью, по два – над Орловской, Рязанской, Тульской областями, по одному – над Курской, Калужской, Новгородской.
Ранее стало известно, что в Орле и ряде муниципалитетов области в результате отражения атак БПЛА были повреждены четыре здания, один человек пострадал, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 54 украинских беспилотника
- Россия и Китай работают над формированием независимой платежной инфраструктуры
- Минпросвещения России определило продолжительность школьного дня
- Назван минимальный возраст для доступа детей в интернет
- СМИ: Путин удивил КНР неожиданным подарком
- В Европарламенте заявили о проблемах с поиском средств для Киева
- СМИ: Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах
- В Европарламенте заявили об исчерпании возможностей антироссийских санкций
- Девальвацию рубля назвали ключевым риском для российской экономики
- В 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru