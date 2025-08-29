Над Россией уничтожили 54 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«С полуночи до 06.00 мск... уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Так, 18 дронов сбили в Брянской области, 10 – в Крыму, девять – над Черным морем. Еще восемь беспилотников уничтожили над Тверской областью, по два – над Орловской, Рязанской, Тульской областями, по одному – над Курской, Калужской, Новгородской.

Ранее стало известно, что в Орле и ряде муниципалитетов области в результате отражения атак БПЛА были повреждены четыре здания, один человек пострадал, пишет Ura.ru.

